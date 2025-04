Atak gazem wobec Nowackiej. Są zarzuty dla policjanta

Następnie, podszedł do posłanki i trzykrotnie użył wobec niej gazu pieprzowego, kierując go jej twarz z odległości mniejszej niż pół metra. Prokuratura uznała to za działanie niezgodne z zasadami interwencji policyjnej, a także z zasadą proporcjonalności użycia siły.