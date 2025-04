Polski napis "Nigdy więcej" w Dachau. Sprawa nabiera tempa.

"Nigdy więcej" w pięciu językach

Polacy w Dachau

Już 22 marca 1933 roku – kilka tygodni po dojściu Adolfa Hitlera do władzy – osadzono w Dachau politycznych przeciwników reżimu nazistowskiego. Obóz koło Monachium miał początkowo pomieścić około 5 tys. osób. Przez kolejnych dwanaście lat w obozie głównym i jego podobozach przetrzymywano ponad 200 tys. więźniów około 40 narodowości. Co najmniej 41,5 tys. z nich zostało zamordowanych albo straciło życie na skutek głodu, chorób i tortur.

Polscy więźniowie stanowili w Dachau największą grupę narodowościową, liczącą prawie 41 tys. Deportacje Polaków zaczęły się jeszcze przed atakiem Trzeciej Rzeszy na Polskę – m.in. z anektowanej w 1938 roku Austrii. Potem, po niemieckiej inwazji na Polskę, w okresie od marca do grudnia 1940 roku do KZ Dachau deportowano prawie 13,5 tys. Polaków, głównie z wyższych klas społecznych, a 1780 polskich księży (połowa z nich nie przeżyła) stanowiło największą część z 2720 duchownych w tym obozie. Od 1942 roku trafiało do niego szczególnie wielu polskich robotników przymusowych.