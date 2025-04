Ten bank wystosował ważny komunikat do klientów w Polsce. To ostrzeżenie

Oszuści wyłudzający pieniądze w internecie to problem nie tylko dla nas, ale i banków. Stąd i one stale do swoich klientów o to, by uważali w sieci. Santander odpalił teraz oryginalną kampanię informacyjną w nietypowej, ale i metaforycznej formie: nakręcił... bajki o aktualnych zagrożeniach w sieci.