Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów

Przypomnijmy, Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów , w tym dotyczących korupcji oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – mówił wówczas prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.