Kiedy Dariusz Matecki wyjdzie z aresztu? Matka posła PiS jest w drodze do Prokuratury Krajowej

Na kaucję miała zrzucić się nie tylko rodzina i przyjaciele, ale jak informuje RMF FM również osoba prywatna, która zaoferowała, że może pokryć nawet całą sumę. Mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik Dariusza Mateckiego , potwierdził, że środki zostały zebrane i przelew jest gotowy do wysłania.

Według relacji Tomasza Skory z RMF FM matka Dariusza Mateckiego jest już w drodze do Prokuratury Krajowej , gdzie po dokonaniu przelewu zostanie sporządzony protokół przyjęcia poręczenia. Po tym formalnym kroku prokuratura powiadomi areszt w Radomiu, a poseł PiS będzie mógł opuścić areszt jeszcze dziś.

Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów

Przypomnijmy, Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów , w tym dotyczących korupcji oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – mówił wówczas prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.