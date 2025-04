– A dlaczego państwo jako lewica – i wracam tutaj do zamierzchłych czasów – dlaczego nie zliberalizowaliście ustawy antyaborcyjnej? Dlaczego nie przywróciliście kobietom w Polsce prawa do aborcji, gdy rządziliście na początku XXI wieku? – zapytała dziennikarka naTemat Anna Dryjańska, prof. Joannę Senyszyn, która ubiega się o najwyższy urząd w Polsce.

Prof. Senyszyn: hamulcowym ws. aborcji był PSL

Jak przypomniała, złożyła w 2004 roku projekt ustawy liberalizującej aborcję. – To był projekt ustawy bardzo szeroki, nazywał się o świadomym rodzicielstwie. Jest druk sejmowy z 2004 roku, który można sobie przeczytać – wskazała.

– Właściwie wszystkie, bo później składano około jeszcze chyba 10 różnych projektów i takich społecznych i sejmowych, poselskich. To właściwie wszystkie te projekty są w jakiś sposób córkami tamtego projektu napisanego wspólnie z organizacjami (pro-choice-red.) – opisała Senyszyn.

Dryjańska dopytała ją także, czy wówczas nie dało się przekonać nawet kilku posłów PSL -u do zmiany prawa dotyczącego aborcji. – Tak dalece się nie dało, że nawet nie został dopuszczony do pierwszego czytania – podsumowała gorzko ten wątek prof. Senyszyn.

PiS jeszcze zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2024 roku w polskich szpitalach wykonano 896 zabiegów przerwania ciąży. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2023, kiedy takich zabiegów było 425. W 2022 roku liczba ta była jeszcze niższa, wynosząc jedynie 161 procedur, co opisywał portal Rynek Zdrowia.