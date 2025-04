Andrew Garfield odwiedził Polskę. W byłym obozie zagłady w Treblince zalał się łzami Fot. BBC / za metro.co.uk

Andrew Garfield, gwiazda filmów "The Social Network", "Niesamowity Spider-Man" i "Tick, Tick... Boom!", urodził się w Los Angeles, ale dorastał w hrabstwie Surrey w Anglii. Nieprzypadkowo – jego nieżyjąca już matka, Lynn, była Angielką, a ojciec, Richard, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. 41-letni aktor posiada więc podwójne obywatelstwo: brytyjskie i amerykańskie.

Garfield ma również żydowskie korzenie, do których często nawiązuje w wywiadach, określając siebie mianem żydowskiego artysty. Jego dziadkowie ze strony ojca byli Żydami, a ich przodkowie wyemigrowali z Rosji, Rumunii i Polski.

– Bardzo mnie interesuje ta polsko-żydowska tożsamość ze strony rodziny mojego taty. Nigdy nie byłem w Polsce, ale historia mojej rodziny tam właśnie się zaczęła – wyznał jakiś czas temu Andrew Garfield w wywiadzie w "Dzień dobry TVN".

Andrew Garfield w Kielcach. Rodzina gwiazdora "Spider-Mana" pochodziła z Polski

Teraz Andrew Garfield w końcu mógł pojechać do Polski – wystąpił bowiem w programie dokumentalnym BBC "Who Do You Think You Are", w którym znane osoby poznają swoich przodków.

Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor odwiedził Kielce, by lepiej poznać losy swoich pradziadków – Sary Kupczyk i Ludwiga Garfinkela. Para zdołała uciec z Polski podczas II wojny światowej, a po osiedleniu się w Wielkiej Brytanii zmieniła nazwisko z Garfinkel na Garfield.

Jak stwierdził gwiazdor, "Kielce wydają mu się w jakiś tajemniczy sposób znajome". – Uderzyło mnie, że gdyby Ludwig nie zdecydował się opuścić Kielc, mój ojciec nigdy by się nie urodził. Nigdy bym się nie urodził, mój brat nigdy by się nie urodził – zauważył Garfield.

Pradziadek aktora miał pięć sióstr oraz brata, który zmarł w dzieciństwie. Jedna z jego sióstr, Ruhla, wyszła za mąż i wyemigrowała do Brazylii, gdzie zmarła w 1963 roku. Co ciekawe, mąż Ruhli był spokrewniony z Władysławem Szpilmanem – wybitnym pianistą i bohaterem filmu Romana Polańskiego z 2002 roku (w Szpilmana wcielił się nagrodzony za tę rolę Oscarem Adrien Brody).

Rodzina Andrew Garfielda zginęła w Holokauście. Aktor pojechał do obozu zagłady w Treblince

Choć Ludwigowi udało się uciec przed nazistami, trzy jego siostry nie przeżyły Holokaustu. Aktor odwiedził były nazistowski obóz zagłady w Treblince, w którym najprawdopodobniej zginęły i nie krył emocji, gdy stanął przed kamiennym pomnikiem symbolizującym ofiary z Kielc.

– Trzy siostry mojego pradziadka, jak przypuszczamy, musiały zostać zamordowane. Szajndla, Dwojra i Basia. Ich życie uznano za bezwartościowe i naziści próbowali wymazać nawet pamięć o nich. Nawet ich imiona, nawet jakikolwiek ślad po nich – mówił Garfield łamiącym się głosem i ze łzami w oczach.

– Dzięki tej podróży ja i moja rodzina odzyskaliśmy pamięć o nich. Jestem za to bardzo wdzięczny – powiedział aktor i zwrócił się do zmarłych przodkiń: "Żałuję, że nie znałem was lepiej. Spoczywajcie w pokoju". Zgodnie z żydowską tradycją Garfield położył też kamienie na pomniku, aby uczcić ich pamięć.

Dodajmy, że po wizycie w Polsce Andrew Garfield wrócił do Los Angeles, w którym spędza połowę swojego czasu. W programie "Who Do You Think You Are" ujawniono, że stryjeczny dziadek jego ojca, Harry Kupcyks, wyemigrował tam z Londynu.

Przodek aktor zmienił nazwisko na Cooper, założył damski zakład krawiecki i podobno pracował dla Marilyn Monroe, Avy Gardner i Elizabeth Taylor. – Naprawdę wspaniale jest zobaczyć historię sukcesu – podkreślił Garfield.