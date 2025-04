Co można, a czego nie wolno podczas żałoby narodowej?

Rozporządzenie precyzuje, m.in., że flagi należy opuścić do połowy masztu. Dotyczy to siedzib urzędów, instytucji, organów samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów .

Kolejny istotny zapis odnosi się do mediów. Mają one uwzględnić potrzebę uczczenia pamięci papieża . Więcej na temat zmian w programach telewizyjnych, które mogą wystąpić w sobotę, pisaliśmy tutaj .

Decyzja prezydenta wywołała niepokój wśród wielu osób, które miały na ten dzień zaplanowane ważne wydarzenia, jak udział w koncertach, meczach, a także śluby i wesela. Dla nich to spory stres, bo nie było od razu jasne, co wolno, a co nie – i czy uroczystości mogą się odbyć zgodnie z planem.

Na pytanie, co to konkretnie oznacza, Grabiec odparł, że to "kwestia interpretacji". – To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny – mówił. – podkreślił. Dodał także, że nie ma ścisłych zakazów dotyczących innych form aktywności kulturalnej czy sportowej, a decyzja o ich organizacji zależy od wrażliwości organizatorów.