Co to oznacza dla Polaków? Flagi (niektóre przepasane czarnym kirem) zostaną opuszczone do połowy masztu – zwłaszcza na budynkach rządowych, siedzibach organów państwowych i samorządowych oraz jednostkach organizacyjnych państwa. Najwięcej emocji budzi jednak odwoływanie imprez masowych, w tym koncertów, wydarzeń sportowych i rozrywkowych.