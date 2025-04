W sobotę 26 kwietnia w Watykanie odbył się pogrzeb papieża Franciszka , który zmarł w Poniedziałek Wielkanocny w wieku 88 lat . Sześć dni po swoim ostatnim publicznym wystąpieniu podczas Wielkanocy tysiące wiernych z całego świata zgromadziły się na placu św. Piotra, by oddać hołd zmarłemu papieżowi. Według informacji podanych przez CNN w uroczystościach wzięło udział około 250 tys. osób.

Kolejna grafika Matyldy Damięckiej z papieżem Franciszkiem. Internauci zachwyceni

Co oznacza grafika Damięckiej? To pozostaje kwestią osobistej interpretacji, ponieważ sama artystka na ogół nie tłumaczy, co dokładnie chciała wyrazić. Wymowny wydaje się jednak skromny wróbel, który prawdopodobnie symbolizuje prostotę Franciszka oraz jego nacisk na życie w ubóstwie.