Ostatniego następcę świętego Piotra żegnało kilkadziesiąt osób. Na schodach bazyliki czekali na niego więźniowie, ubodzy, migranci i bezdomni. Każdy miał w rękach białą różę. To symbol pożegnania od osób, o które Franciszek szczególnie mocno się troszczył.

Trumnę z ciałem papieża po raz ostatni podniesiono do góry, potem wniesiono do świątyni. Dalsza część pogrzebu odbyła się już bez udziału wiernych oraz mediów. Wiadomo, że trumna z jego ciałem została złożona do ziemnego grobu, w niszy w nawie bocznej pomiędzy Kaplicą Paulińską a Kaplicą Sforzów, w pobliżu ołtarza św. Franciszka.