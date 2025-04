W porcie Rajaie w mieście Bandar Abbas na południu Iranu doszło do ogromnej eksplozji. W jej wyniku zginęło 5 osób, służby podają informacje o ponad 700 rannych. Bilans ofiar może więc niestety wzrosnąć.

Świadkowie zdarzenia opowiadają, że eksplozja była potężna. Wybuch porozbijał okna wielu budynków, całkowicie zniszczył jeden z nich. Z doniesień BBC wynika, że w porcie składowane były różne chemikalia. Przed eksplozją w porcie wybuchł pożar, który objął nieszczelne pojemniki z łatwopalnymi substancjami. Jak podaje Associated Press, chodzi o składniki używane do produkcji paliwa rakietowego do irańskich pocisków balistycznych.