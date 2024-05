Ostatnie tygodnie na amerykańskich i zachodnich uniwersytetach upłynęły po znakiem propalestyńskich protestów. Część z tych osób bezrefleksyjne powiela propagandę Hamasu wobec Izraela oraz atakuje Żydów, włączając w to ataki fizyczne. Taki obrót sprawy cieszy islamski reżim w Teheranie, który wystosował specjalny list do tych studentów.

Krwawy ajatollah z Iranu dziękuje zachodniej młodzieży. Absurdalne słowa. Fot. AFP / East News

Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei w liście do zachodnich studentów pochwalił antyizraelskie i propalestyńskie protesty na kampusach w USA i na Zachodzie.

Irański dyktator zwrócił się do zachodnich studentów

Jego zdaniem zachodni studenci utworzyli teraz "oddział Frontu Oporu". Jest to nawiązanie do wspieranych przez Iran grup terrorystycznych i bojówek na całym Bliskim Wschodzie, atakujących Izrael i amerykańskich żołnierzy.

"Front Oporu podziela to samo zrozumienie i uczucia co wy dzisiaj. Od wielu lat jest zaangażowany w tę samą walkę" – napisał Chamenei. Dalej uderzył w typowe dla siebie antysemickie fobie i nawoływał do zniszczenia Izraela. "Celem tej walki jest położenie kresu rażącemu uciskowi, jaki brutalna syjonistyczna siatka terrorystyczna wyrządza narodowi palestyńskiemu od wielu lat" – czytamy.

W liście nie mogło zabraknąć ulubionej teorii spiskowej antysemitów, że Żydzi manipulują światowymi mediami. Chamenei stwierdził, że "globalna elita syjonistyczna jest właścicielem większości amerykańskich i europejskich korporacji medialnych lub wywiera na nie wpływ poprzez finansowanie i łapówki".

Irański duchowny radził też studentom, aby "zapoznali się z Koranem". "Lekcja Koranu dla stosunków międzyludzkich jest następująca: "Nie uciskajcie i nie bądźcie uciskani" – przekazał.

Chomeini jest częścią systemu, który prześladuje irańską opozycję

Napisał to ten sam człowiek, który od lat bierze udział w tworzeniu systemu, który prześladuje i torturuje Irańczyków, którzy nie zgadzają się z rządami islamistów.

Przypomnijmy tutaj, że we wrześniu 2022 roku Iranem wstrząsnęły śmierć Mahsy Amini, 22-letniej irańskiej Kurdyjki. Dziewczyna została aresztowana za rzekome naruszenie rygorystycznych zasad ubioru kobiet opartych na islamskim prawie szariatu. Zmarła w wyniku obrażeń doznanych po zatrzymaniu.

Jeśli chodzi o obecną wojnę Izraela i Hamasu, to wybuchała ona w odpowiedzi na atak tej organizacji terrorystycznej 7 października. Zginęło wówczas około 1200 osób, a 252 wzięto jako zakładników. Izrael odpowiedział ofensywą wojskową, która spotkała się właśnie z krytyką studentów na zachodnich kampusach, gdyż w Strefie Gazy również giną cywile. Takie protesty odbywają się także w Polsce – m.in. na UW i UJ.

Ci studenci jednak często powielają propagandę Hamasu oraz uniemożliwiają żydowskim studentom poruszanie się po uniwersytecie. Taka sytuacja miała m.in. miejsca w maju na University of California, gdzie antyizraelscy studenci UCLA uniemożliwiali swoim żydowskim kolegom wejście do biblioteki kampusowej.

Niektórzy protestujący ubierają się też w stroje, które przypominają uniformy Hamasu. Inni przynosili flagi organizacji terrorystycznej Hezbollah lub nosili bluzy z wizerunkiem rzecznika Hamasu Abu Obaida, który w środowisku propalestyńskim bywa postrzegany niczym "gwiazda rocka".