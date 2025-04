O sprawie powołując się na doniesienia lokalnej policji, informuje BBC . Wiadomo, że tłum zgromadził się na ulicy w Vancouver w celu świętowania filipińskiego festiwalu Lapu Lapu. Ok. godziny 20:00 w bawiących się ludzi z dużą prędkością wjechał kierowca auta osobowego. Policja donosi, że przynajmniej kilka osób zginęło, ale dokładna liczba rannych i ofiar nie jest znana.

Tragedia w Kanadzie. Kierowca z Vancouver jest już w rękach policji

Funkcjonariusze przekazali w nim, że auto wjechało w tłum osób bawiących się podczas ulicznego festiwalu Lapu Lapu Day Block Party. Do zdarzenia doszło ok. godziny 20:00 czasu miejscowego, czyli ok. godziny 5:00 w Polsce.