Argument, że są "dobrzy księża", do mnie nie przemawia, podobnie jak argument, że ten czy ów papież "chce coś zmienić". Każdy, kto skończył 18 lat i wie, co robił i robi Kościół katolicki i Watykan, nie może uznawać tej instytucji za dobrą i wierzyć w jej uczciwe intencje. Taki jest mój punkt wyjścia do oceny pontyfikatu Franciszka, w obliczu licznych pośmiertnych peanów na jego temat.