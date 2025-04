O tragicznym zdarzeniu w Vancouver w Kanadzie informowaliśmy już w niedzielę rano. W pierwszym komunikacie policja informowała, że do zdarzenia doszło ok. godziny 20:00 (5:00 w Polsce) w pobliżu East 41st Avenue i Fraser Street. To właśnie tam odbywał się filipiński festiwal Lapu Lapu.