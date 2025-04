Tak wyglądają dziś młode gwiazdy "Harry'ego Pottera". Tylko spójrzcie na Neville'a!

Czy to możliwe, że od premiery pierwszego filmu o Harrym Potterze minęło już ponad 20 lat? Aż trudno uwierzyć, że mali czarodzieje, których poznaliśmy w "Kamieniu Filozoficznym", dziś są po trzydziestce i prowadzą zupełnie dorosłe życie. I to niekoniecznie na planie filmowym. Zobaczcie, jak zmienili się Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint i reszta głównej ekipy z Hogwartu – i co robią dziś!