Coraz więcej Dumbledore'ów. Ten aktor ma największe szanse na rolę w serialu "Harry Potter"

Albus Dumbledore – to ta książkowa postać oprócz Severusa Snape'a i Lorda Voldemorta pojawia się najczęściej, gdy mowa o zapowiedzianym przez HBO serialu "Harry Potter". Portal Deadline ustalił, który aktor ma obecnie największe szanse, by zagrać słynnego czarodzieja. I nie jest to Anglik, a Amerykanin.