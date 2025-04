Siedmiotomowa seria J.K. Rowling o małym czarodzieju z blizną na czole dostanie nową, serialową wersję. HBO intensywnie pracuje nad tym, by przenieść przygody Harry'ego Pottera i jego przyjaciół na srebrny ekran.

Ogłoszono sześciu aktorów, którzy zagrają nauczycieli w serialu "Harry Potter"

Szkołę, do której uczęszczać będą Harry, Ron i Hermiona, poprowadzi John Lithgow ("Konklawe"). Nauczycielką transmutacji, Minerwą McGonagall, zostanie zaś Janet McTeer, gwiazda "Alberta Nobbsa" i zdobywczyni nagrody Tony. Posada profesora od eliksirów, czyli Severusa Snape'a, powędrowała do Paapy Essiedu ("Mogę cię zniszczyć"), a rola nauczyciela obrony przed czarną magią, Kwiryniusza Quirrella, do Luke'a Thallona ("Faworyta").