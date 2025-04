W efekcie powstał hybrydowy organizm, który wyglądem przypomina wymarłego wilka strasznego (Aenocyon dirus). Był potężnym drapieżnikiem, który niegdyś przemierzał Amerykę Północną . Zainspirował on twórców serialu " Gra o Tron ", gdzie pojawiają się pamiętne wilkory.

Wilk straszny wskrzeszony przez naukowców. Zaskakujące doniesienia z USA

Do tej pory firma nie ujawniała informacji o swoich badaniach nad wilkami strasznymi. W komunikacie prasowym Ben Lamm, współzałożyciel i dyrektor generalny Colossal, podkreślił: "Ten ogromny kamień milowy jest pierwszym z wielu nadchodzących przykładów pokazujących, że nasz kompleksowy zestaw technologii de-extinction działa".

Obecnie trzy szczeniaki przebywają na terenie o powierzchni 2000 akrów. Nie ujawniono jednak lokalizacji. Obszar ten jest otoczony trzymetrowym ogrodzeniem "klasy zoo". Objęto go również monitoringiem. Firma poinformowała, że obiekt został certyfikowany przez American Humane Society i zarejestrowany w Departamencie Rolnictwa USA .

Następnie porównali je z genomami współczesnych psowatych, takich jak wilki, szakale i lisy, by zidentyfikować warianty genetyczne odpowiedzialne za cechy charakterystyczne dla wilka strasznego, m.in. białe, gęste futro i masywniejszą budowę.

Dzięki tej analizie naukowcy zmodyfikowali komórki wilka szarego, dokonując 20 edycji w 14 genach. Następnie sklonowali najbardziej obiecujące linie komórkowe i przenieśli je do komórek jajowych dawczyń.

Zdrowe zarodki zostały następnie zaimplantowane matkom zastępczym, co umożliwiło przeprowadzenie ciąży międzygatunkowej. W efekcie na świat przyszły trzy szczeniaki – dwa samce urodziły się 1 października 2024 r., a 30 stycznia 2025 r. urodziła się samica. Firma potwierdziła, że w roli matek zastępczych wykorzystano duże psy rasy mieszanej.

– Nie jest tajemnicą, że w całym genomie jest to w 99,9 proc. wilk szary. W społeczności naukowej będzie spór o to, ile genów trzeba zmienić, aby powstał wilk straszny, ale to jest tak naprawdę pytanie filozoficzne.