Ataki niedźwiedzi

Ostatnio dochodziło również do podobnych ataków niedźwiedzi na Słowacji , w tym na polskiego turystę. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 21 marca starszy mężczyzna został zaatakowany przez drapieżnika, który gryzł i drapał go po nogach i rękach. Jego syn, próbując odpędzić zwierzę, ostatecznie wezwał pomoc. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala śmigłowcem ratunkowym.

Tragedia miała miejsce 30 marca w okolicach miejscowości Detva na Słowacji. Mężczyzna udał się na spacer i do wieczora nie wrócił do domu, co zmusiło rodzinę do zgłoszenia zaginięcia. Po kilku godzinach poszukiwań, jego ciało zostało znalezione w lesie.