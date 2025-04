Taki plan ma PiS na wybory prezydenckie

PiS chce zrobić z wyborów prezydenckich referendum antyrządowe

Niedawno zwracał na to uwagę także prof. Antoni Dudek. – Myślę, że to będzie bardzo głośne, jeśli Nawrocki wejdzie do drugiej tury. Między 18 maja a 1 czerwca będzie już jeden wielki krzyk: słuchajcie, nieważne, że nasz kandydat może ma jakieś wady i może ma mętne wydarzenia z przeszłości, ale ważne, że jak go poprzecie, to rząd Tuska upadnie – mówił politolog w rozmowie z naTemat.