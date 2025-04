Prezydent Duda złamał słowo. Zaskoczył na wiecu Nawrockiego

Prezydent Andrzej Duda na konwencie Karola Nawrockiego. Tak pożegnał się z wyborcami

Prezydent Andrzej Duda w sierpniu zakończy swoją 10-letnią kadencję w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Korzystając jednak z dużej sympatii, jaką darzą go wyborcy, postanowił w niedzielę 27 kwietnia wziąć udział w konwencie Karola Nawrockiego.

– Jestem tutaj także po to, żeby skorzystać z tej okazji, w toczącej się prezydenckiej kampanii wyborczej, która zarazem w jakimś sensie jest moim pożegnaniem po 10 latach, żeby wam wszystkim podziękować – zaczął prezydent Andrzej Duda.

Duda dalej wspomniał swoją kampanię z 2014 i 2015 roku, dziękując przedstawicielom PiS za postawienie niego. Podkreślił też, jak podczas kampanii walczył o każdy głos. – Od miejscowości do miejscowości, od powiatu do powiatu, od spotkania do spotkania. Poprzez momenty radosne, ale także poprzez momenty trudne – mówił prezydent.