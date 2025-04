Majówkę 2025 wielu Polaków spędzi, podróżując po Europie. Z danych Kiwi.com wynika, że wzrost liczby rezerwacji w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku wynosi aż 45 proc. Firma znana za sprawą przeglądarki tanich lotów pokazała też statystyki dotyczące najpopularniejszych kierunków. A tam nie brakuje niespodzianek.

Chorwacja z ogromnym wzrostem zainteresowania. Ale hitem majówki będzie inny kraj

Aż o 444 proc. rok do roku wzrosło zainteresowanie majówkowymi wyjazdami do Chorwacji. Naszych turystów najczęściej będzie można spotkać w Zadarze, ale bez wątpienia pojawią się oni także w innych miastach. W końcu nad Adriatyk chętnie wyjeżdżamy od lat. Dotychczas co prawda najczęściej spędzaliśmy tam wakacje. Teraz widać, że zdecydowanie wydłużamy tam sezon.