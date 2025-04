Władimir Putin wyraził ogromną wdzięczność Korei Północnej za wysłanie żołnierzy do walk przeciwko siłom ukraińskim w obwodzie kurskim. W propagandowym komunikacie Kremla podkreślono, że północnokoreańskie oddziały odznaczają się "bohaterstwem, oddaniem i wysokim poziomem wyszkolenia".

Korea Północna i Rosja działają razem. Kim Dzong Un również potwierdził

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, również przywódca Korei Północnej przyznał się do podpisania porozumienia z Putinem oraz do wysłania swoich wojsk do Rosji. Oficjalna agencja KCNA podała, że północnokoreańscy żołnierze mają pomóc w "wyzwalaniu terenów kontrolowanych przez Ukraińców w rosyjskim obwodzie kurskim".