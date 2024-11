Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski przekazał, że według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) 11 tys. wojskowych z Korei Północnej znajduje się na terytorium obwodu kurskiego w Rosji. Kim Dzong Un przysłał Władimirowi Putinowi wsparcie, ale wygląda na to, że ten plan nie idzie po myśli rosyjskiego dyktatora.

Żołnierze z Korei Północnej pojechali wspierać Putina. Niedługo wszyscy uciekną?

Później pojawiały się także doniesienia, że Rosjanie złapali 18 zbiegłych żołnierzy Kim Dzong Una, którzy bez rozkazu mieli opuścić pozycje w rejonie Kurska. Według ustaleń brytyjskiego wywiadu północnokoreańscy żołnierze mają otrzymać rosyjskie obywatelstwa. Po to, żeby udając mieszkańców Jakucji i Buriacji (geograficznie to część Syberii) mogli się zaciągnąć się do rosyjskiej armii.