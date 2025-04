W oficjalnym komunikacie podano, że działania wojenne na terenie Ukrainy zostaną wstrzymane, a rozejm obowiązywać będzie przez 3 pełne dni. "Ze względów humanitarnych, w dniach obchodów 80. rocznicy zwycięstwa, od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja, strona rosyjska ogłasza zawieszenie broni" – przekazał Kreml w komunikacie.

Kreml ogłasza zawieszenie broni w Ukrainie

Moskwa zaznaczyła jednak, że w razie naruszenia rozejmu przez stronę ukraińską wojska rosyjskie zapewnią "odpowiednią i skuteczną odpowiedź". Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ponownie zadeklarował "gotowość Rosji" do rozmów pokojowych, ale warunkiem ma być uznanie anektowanych terenów przez władze Kijowa.

Tymczasem sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że nadchodzący tydzień będzie "bardzo krytyczny" dla Białego Domu w kontekście planów pokojowych dotyczących Rosji i Ukrainy . Ten czas "określi, czy jest to przedsięwzięcie, w które chcemy nadal się angażować" – dodał.

"Są powody do optymizmu, ale są też powody do realizmu. Jesteśmy blisko, ale nie wystarczająco blisko" – mówił Rubio w programie NBC "Meet the Press".