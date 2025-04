Hiszpański operator sieci energetycznej Red Eléctrica poinformował we wtorek rano, że o godzinie 5:00 dostawy prądu przywrócono na poziomie 92,09 proc. kontynentalnej Hiszpanii , po poważnej awarii, która sparaliżowała krajowe systemy energetyczne w poniedziałek. Prąd zaczął wracać do sieci od godziny 4:00 nad ranem.

Co istotne, przyczyna awarii nadal pozostaje nieznana. Premier Pedro Sánchez w poniedziałkowy wieczór, przyznał, że nigdy wcześniej nie doszło do czegoś podobnego. Dodał, że rząd nie wyklucza żadnych scenariuszy. – Straciliśmy nagle, w ciągu pięciu sekund 15 GW, czyli ok. 60 proc. mocy w systemie; nie wiemy jeszcze co do tego doprowadziło – powiedział podczas konferencji prasowej.