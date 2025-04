W Hiszpanii lampy awaryjne będą obowiązkowe w 2026 roku. Czy reszta Europy pójdzie tym śladem?

"To lampy awaryjne V16 podłączone do internetu (tzw. IoT, czyli internet rzeczy). To nie pomyłka. Oświetlenie nie tylko emituje pomarańczowe światło, ale wysyła alarm do serwera DGT. Sprzęt zawiera moduł łączności z siecią telefonii komórkowej, by poprzez internet wysyłać ostrzeżenie z danymi geolokalizacyjnymi" – podaje serwis moto.pl.