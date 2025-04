Nowe przepisy wprowadzane są po to, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. ETS2 ma być narzędziem, które, poprzez opodatkowanie emisji CO2, zmotywuje (złośliwi powiedzieliby: "zmusi") obywateli do przechodzenia na ekologiczne źródła ciepła.

Kto będzie musiał płacić nowy podatek od ogrzewania?

O ile wzrosną rachunki za ogrzewanie domu gazem, węglem lub olejem?

Wstępne szacunki zakładają początkową cenę opłaty wynoszącą 45 euro za każdą tonę wyemitowanego CO2. Dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego, emitującego rocznie ok. 6 ton, oznacza to wzrost kosztów ogrzewania o ok. 1200 zł rocznie, czyli ok. 100 zł miesięcznie. Ale to dopiero początek (w kolejnych latach opłata będzie rosnąć).