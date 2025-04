Przez całą noc z poniedziałku na wtorek dworce w Hiszpanii były otwarte, choć nie odjechał z nich żaden pociąg. Wszystko po to, żeby ludzie, którzy utknęli z powodu blackoutu, mieli gdzie spędzić noc. Choć we wtorek sytuacja wraca do normy, a 99,16 proc. kraju ma już prąd, to do pełnej normalności jest tam nadal bardzo daleko.