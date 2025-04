Czym jest overbooking? To jedna z najbardziej kontrowersyjnych praktyk linii lotniczych

I choć praktykę tę kojarzymy głównie z tanimi liniami lotniczymi, to tak naprawdę jest ona wykorzystywana także przez tradycyjnych przewoźników. Sama spotkałam się z nim np. podczas lotu z Emirates do Dubaju . Faktem jest jednak, że ze względu na ogromne zainteresowanie lataniem z budżetowymi liniami, to właśnie o overbookingu u nich mówi się najczęściej.

Tak unikniesz overbookingu. Wystarczy niewielka dopłata

W przypadku Wizz Aira opłata za wybór konkretnego miejsca wynosi od 4 do 60 euro, czyli od 18 do 270 zł w jedną stronę. Cena zależy od obłożenia, ale i tego, jaki rodzaj fotela chcecie zarezerwować.

W przypadku Ryanaira, za wybór konkretnego miejsca trzeba zapłacić od 4,5 do 33 euro, czyli od 19 do 140 zł. Powyższe ceny dotyczą jednej osoby i lotu w jedną stronę. Pamiętajcie też, że jeżeli jednak nie uda wam się uniknąć overbookingu, to należy wam się odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, a jego wysokość uzależniona jest od dystansu, jaki mieliście pokonać.