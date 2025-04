W poniedziałek resort ogłosił rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia projektu. – To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. – zapowiedziała ministra Dziemianowicz-Bąk .

– Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, towarzyszenia, związki zawodowe, by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa – mówiła.