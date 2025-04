Wskazówki, jak nauczyć szczeniaka załatwiać się na dworze Fot. Canva / Kinek00

1. Ustal plan spacerów

Szczeniaki powinny wychodzić na spacer bardzo często – nawet co 1-2 godziny, zwłaszcza bezpośrednio po drzemce, posiłku czy zabawie. Jak podkreśla behawiorystka psów na kanale Piesologia, początkowo szczeniaki nie mają pełnej świadomości, że zaraz będą musiały się załatwić, dlatego nie można oczekiwać, że zakomunikują nam tę potrzebę.

"Od momentu, kiedy ta potrzeba się pojawia, do momentu, kiedy szczeniak autentycznie załatawia się już na podłogę, mija czasami kilka sekund. W tym czasie szczeniak zdąży być może zrobić kilka kroków, zdąży pokręcić się w kółko, powęszyć i już natychmiast się załatwia" – zaznacza Katarzyna Banach, trenerka i behawiorystka psów z kanału Piesologia.

Z czasem, gdy pies zacznie kontrolować pęcherz, możesz stopniowo wydłużać przerwy między wyjściami. Stałe godziny spacerów – rano, po posiłkach i przed snem – pomagają szczeniakowi przewidzieć rutynę dnia oraz synchronizują jego rytm dobowy z twoim planem. Obserwuj też sygnały, takie jak kręcenie się czy wąchanie podłogi, które z czasem mogą się pojawić, wskazując na potrzebę wyjścia.

2. Stopniowo przesuwaj matę higieniczną w kierunku drzwi

Jeśli szczeniak regularnie korzysta z maty higienicznej w jednym miejscu, przesuń ją kilka kroków bliżej drzwi wyjściowych. Kiedy pupil zaakceptuje nową lokalizację, przesuń ją ponownie – tym razem bezpośrednio pod drzwi, a następnie umieść ją na zewnątrz, np. na tarasie lub w ogrodzie.

Ten etapowy proces pomaga psu zrozumieć, że potrzeby fizjologiczne najlepiej załatwiać poza domem. Chwal pupila i nagradzaj go za każdym razem, kiedy skorzysta z maty w nowym miejscu lub załatwi się już bezpośrednio na dworze.

3. Nagradzaj psa

Pozytywne wzmocnienie to klucz do skutecznego treningu czystości. Jak podkreśla serwis happypupmanor.com, pozytywne wzmocnienie to jedna z najskuteczniejszych technik treningowych, ponieważ motywuje psy do dobrowolnego angażowania się w dobre zachowanie, a nie ze strachu lub przymusu. Za każdym razem, kiedy szczeniak załatwi się na dworze, pochwal go i daj mu smakołyk lub ulubioną zabawkę.

Jak zaznacza humaneworld.org, bardzo ważne jest, aby nagroda była natychmiastowa. Szczeniaki szybko się rozpraszają i opóźnienie jej nawet o kilka sekund może osłabić skojarzenie między nagrodą a daną czynnością. Dzięki konsekwentnemu nagradzaniu pies szybciej zrozumie, czego od niego oczekujesz i chętniej będzie powtarzał pożądane zachowanie.

Za każdym razem, kiedy szczeniak załatwi się na dworze, pochwal go i daj mu smakołyk lub ulubioną zabawkę Fot. Canva / pabloasc

4. Unikaj kar za wpadki w domu

Karanie szczeniaka za załatwienie się w domu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Pies może nie zrozumieć, za co jest karany, a dodatkowo może zacząć odczuwać lęk i ukrywać się podczas załatwiania swoich potrzeb.

Jak zaznacza behawiorystka Katarzyna Banach, karcony szczeniak może skojarzyć, że kiedy człowiek widzi pozostawione przez niego nieczystości, staje się zły, przez co zacznie załatwiać się po kryjomu, np. za drzwiami, aby opiekun tego nie zobaczył.

Nie stosuj kar! Zamiast tego skup się na zapobieganiu wpadkom, regularnie wyprowadzając pupila na spacer i uważnie obserwując sygnały, które mogą wskazywać, że pies musi się załatwić.

5. Dokładnie czyść miejsca wpadek

Jeśli dojdzie do wpadki w domu, natychmiast i dokładnie wyczyść to miejsce enzymatycznym środkiem czyszczącym, który całkowicie usunie zapach moczu. Pamiętaj, że nawet jeśli ty nie czujesz jego woni, węch psa jest znacznie bardziej wyczulony i pupil wciąż może go wyczuwać.

"Centrum analizy zapachów tego zwierzęcia jest proporcjonalnie czterdzieści razy większe niż u nas! Dowiedziono, że psy potrafią rozpoznawać zapachy gdzieś pomiędzy 1000 a 10 000 razy lepiej niż ludzie" – czytamy w książce "Tajemnice psiego umysłu".

Pozostawienie zapachu moczu może skłonić czworonoga do ponownego załatwienia się w tym samym miejscu, dlatego dbanie o higienę odgrywa kluczową rolę w procesie nauki czystości szczeniaka.

6. Bądź cierpliwy i konsekwentny

Trening czystości to proces, który może potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Wszystko zależy od wieku, temperamentu i indywidualnego rozwoju szczeniaka. Jak podkreślają specjaliści z petmd.com, niektóre psy uczą się bardzo szybko, inne potrzebują więcej czasu i powtórzeń.

