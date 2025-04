Zgodnie z obecnymi regulacjami, do końca września 2025 roku gospodarstwa domowe będą mogły korzystać z zamrożonych cen energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh.

Nowe taryfy na prąd. Prezydent podpisał ustawę

Ustawa zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie nowych taryf na 1 października 2025 roku. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, sprzedawcy energii muszą składać wnioski o zmianę taryf do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 30 kwietnia, a nowe taryfy miałyby wejść w życie 1 lipca. Zmienione przepisy dają im dodatkowy czas na złożenie wniosków – do 31 lipca.