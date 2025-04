Zapowiada się niższy wiek emerytalny. Ale nie będzie dla każdego. Fot. Piotr Kamionka/East News

Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy (druk nr 237), zakładający zmiany w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie o emeryturach pomostowych. Data na dokumencie to 18 grudnia 2024 roku.

Projekt ten przewiduje, że tancerki baletowe mogłyby przechodzić na emeryturę w wieku 40 lat, a tancerze – w wieku 45 lat. Aby jednak skorzystać z tego przywileju, musieliby spełnić kilka warunków:

posiadać tytuł zawodowy tancerza baletowego, osiągnąć wymagany wiek (40 lat – kobiety, 45 lat – mężczyźni) w trakcie zatrudnienia lub maksymalnie do 5 lat po jego zakończeniu, przepracować co najmniej 20 lat w zawodzie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 50h ustawy, nie należeć do otwartego funduszu emerytalnego lub złożyć wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa.

Projekt przewiduje również, że emerytura przyznawana na tych zasadach byłaby pomniejszana o kwoty już wypłaconych wcześniejszych świadczeń. Co istotne, do okresu zatrudnienia zaliczałoby się nie tylko pracę w zawodzie tancerza baletowego (w co najmniej połowie wymiaru etatu), ale również czas pobierania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, o ile zatrudnienie w tym czasie było kontynuowane.

Zgodnie z założeniami, tancerze baletowi mieliby dołączyć do grupy wcześniejszych emerytów, w przypadku których emerytura powszechna zostanie obniżona o sumy wypłaconych emerytur wcześniejszych.

Znowelizowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Wszystkie trwające i niezakończone postępowania w sprawach o emeryturę pomostową dla tej grupy miałyby zostać umorzone.

Projekt zakłada też zmianę w ustawie o emeryturach pomostowych. Polega na wyłączeniu tancerzy baletowych z grupy zawodów, w których praca jest uznawana za pracę w szczególnych warunkach.

"Tancerze baletowi stanowią niewielką grupę zawodową, w 2023 roku było ich 439. Obniżenie wieku emerytalnego ej grupie zawodowej nie wpłynie na znaczny wzrost wydatków budżetu państwa.

Wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań poprawi sytuację socjalną tancerzy baletowych i ich rodzin, w dłuższej perspektywie spowoduje wzmocnienie zespołów baletowych. Będzie też miało wpływ na utrzymanie miejsc pracy w instytucjach artystycznych" – czytamy w uzasadnieniu senackiego projektu.

Wiek emertytalny w Polsce

Obecnie, według obowiązujących przepisów, tancerze podlegają ogólnym zasadom emerytalnym: kobiety w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat.

Portal Forsal wskazuje jednak, że zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, tancerze ci są uznawani za pracowników wykonujących zawód w szczególnych warunkach, związanych z intensywnym wysiłkiem fizycznym.