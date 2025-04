" Lalka " to powieść Bolesława Prusa, ale i zmora maturzystów. Przed laty doczekała się już dwóch ekranizacji – jednej z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim, a drugiej z Małgorzatą Braunek i Jerzym Kamasem. Niedawno głośno zrobiło się o przygotowaniach do kolejnej, nowej odsłony, nad którą pracuje Telewizja Polska.

Ekipa ma wejść na plan w sierpniu. Za kamerą ekranowej wersji prozy Prusa stanie Maciej Kawalski, reżyser "Niebezpiecznych dżentelmenów" i "Planety Singli". Ośmiu historii". Natomiast producentem został Radosław Drabik. Rola kupca galanteryjnego Stanisława Wokulskiego powędrowała do Marcina Dorocińskiego , gwiazdora "Róży", "PitBulla" i "Gambitu królowej" . Natomiast w Izabelę Łęcką wcieli się Kamila Urzędowska, która zasłynęła rolą Jagny w animowanym filmie "Chłopi" z 2023 roku.

Wieniawa chciała być Łęcką w nowej "Lalce"?

Jak się okazuje, o tę rolę chciała też powalczyć jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia Julia Wieniawa. Podczas niedawnej rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w ich podcaście ujawniła, że to Krystyna Demska, żona Daniela Olbrychskiego, namówiła ją do tego, aby porozmawiać z twórcami o możliwości angażu.

– Zadzwoniła do mnie jego żona. Juleczko, muszę ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi "Lalka" i uważam, że ty byłabyś perfekcyjną Izabelą Łęcką. Musisz zrobić wszystko, żeby dostać się na casting – relacjonowała aktorka. Zmotywowana tymi słowami zdobyła kontakt do producenta i umówiła się na spotkanie.

– Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: 'wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną'. Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną – podkreśliła na koniec wątku Wieniawa.