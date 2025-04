Jeśli wzięliśmy sobie wolne 2 maja (piątek) lub odebraliśmy je za święto 3 maja w sobotę, to czeka nas 4-dniowy długi weekend. Warto więc się do niego wcześniej przygotować, bo co prawda w piątek sklepy będą otwarte, ale mogą być już wyczyszczone z najpopularniejszych rzeczy np. na grilla.

Biedronka przed majówką pracuje non-stop. Maraton kończy się dziś o 23:30

Maraton zaczął się we wtorek, 29 kwietnia o godzinie 5:30 i potrwa do środy (dziś), 30 kwietnia, do godziny 23:30. To zatem 42 godziny pracy bez przerwy. W nocy sieć przygotowała nawet specjalne rabaty.