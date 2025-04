Ceny benzyny, diesla i LPG na majówkę. Paliwo będzie jeszcze tańsze Fot. NewsLubuski/East News

Reklama.

Obecnie benzyna 95 i diesel kosztuje mniej niż 6 zł za litr. Cena LPG też spadła w przeciągu tygodnia do ok. 3 zł. Analitycy z firmy Reflex prognozują dalsze spadki cen.

"Kwiecień jest kolejnym miesiącem z rzędu, kiedy ceny paliw są znacznie niższe niż przed rokiem. Za litr benzyny płacimy obecnie 81 gr./l mniej niż dokładnie rok temu. Olej napędowy w skali roku potaniał 77 gr./l. O 19 gr./l droższy jest jedynie autogaz. Koniec kwietnia może również przynieść dalszy spadek średnich cen benzyny i diesla w Polsce w skali tygodnia o 4-5 gr./l" – ckomentuje Rafał Zywert z firmy Reflex.

Reklama.

Ceny benzyny, diesla i LPG na majówkę. Paliwo będzie jeszcze tańsze

Poniżej wypisałem obecne średnie ceny paliw, a także to jak się zmieniły w ciągu ostatniego tygodnia i roku. Jak widać, wszystko potaniało o parę groszy przez ostatnie dni. Spadki rok do roku są znaczące w przypadku benzyny i diesla. Jedynie autogaz zaliczył niewielką podwyżkę.

Benzyna Pb 95 – średnia cena: 5,88 zł/l (–4 gr/l tydzień / –81 gr/l rok) Diesel – średnia cena: 5,94 zł/l (–6 gr/l tydzień / –77 gr/l rok, Autogaz – średnia cena 3,08 zł/l (–4 gr/l tydzień / +19 gr/l rok)

Skąd te zmiany na stacjach paliw? Zdaniem Reflex to efekt niższych cen ropy naftowej i umocnienia złotówki względem dolara. Rynek oczekuje też złagodzenia ceł USA wobec Chin po zapowiedzi ich obniżki.

Reklama.

W USA zapasy ropy wzrosły o 0,2 mln baryłek (443 mln bbl), ale nadal są 5% poniżej średniej 5-letniej. Zapasy benzyny spadły o 4,5 mln bbl i są 3% poniżej średniej. Z analizy dowiadujemy się też, że produkcja ropy w USA pozostaje rekordowa – 13,46 mln bbl/d.

Promocje na stacjach paliw. Taniej zatankujemy do 4 maja

Duże sieci stacji paliw przygotowały atrakcyjne promocje, które pozwolą dodatkowo obniżyć koszty podróży na majówkę:

Orlen: 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy (kupony do wykorzystania do 16 maja). BP: Rabat 30 gr/l na paliwa regularne i premium oraz 15 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji BPme. Moya: Z aplikacją Super Moya rabaty sięgają do 40 groszy za litr benzyny i diesla oraz do 20 groszy za litr LPG. Kupon promocyjny obejmuje tankowanie do 50 litrów paliwa. AVIA: Największy rabat – aż 50 groszy na litrze benzyny 95 i oleju napędowego. Promocja dotyczy tankowania maksymalnie 50 litrów i wymaga korzystania z aplikacji AVIA GO.

Reklama.