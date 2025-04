TVP nie pokaże meczu Barcelony, bo Canal+ ma pierwszeństwo. Taką podpisano umowę Fot. Nur Photo/East News, JOSE BRETON

Kibice przyzwyczaili się do oglądania środowych meczów Ligi Mistrzów na antenie TVP Sport, ale dziś (30 kwietnia) w tym czasie telewizja publiczna pokaże m.in. mecz.... Polski z Hiszpanią z mundialu w 1980 roku. Najgorsze jest to, że stawka w LM jest coraz wyższa i już rozpoczęły się półfinały. Do tego w dzisiejszym hicie piłkarskim grają drużyny, w których grają Polacy (choć nie wszystkich zobaczymy na boisku).

TVP nie pokaże meczu Barcelony w Lidze Mistrzów

"Niestety, według umowy podpisanej w ubiegłym roku, TVP ma prawo do tzw. meczu drugiego wyboru. W związku z tym Canal+, który nabył prawa do transmisji od UEFA, a TVP sprzedał sublicencję, decyduje, co może pokazać telewizja publiczna" – podaje sport.pl.

Canal+ z wiadomych względów (Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie, Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w Interze) "zablokował" środowy półfinał. TVP przypadł więc "drugi wybór", czyli wczorajszy (wtorek 29 kwietnia) mecz Arsenalu Londyn z PSG (0:1).

"Finał pokażecie? Czy w nowym formacie jest mecz o 3. miejsce?", "Liczyłem, że będzie Barcelona, oby chociaż finał był w otwartym kanale...", "Sami wybraliście ten mecz czy macie podpisaną tak g***ną umowę, że nie mieliście wyboru?" – piszą rozgoryczeni widzowie.

Z przecieków medialnych wynika, że TVP zapłaciła za sublicencję 13,5 mln euro. Pokaże za to 17 meczów tej edycji Ligi Mistrzów.

"Poprzednia taka umowa zawarta w latach rządów Jacka Kurskiego kosztowała TVP 14 mln euro za sezon. Tyle tylko, że obok praw do Ligi Mistrzów, telewizja publiczna kupiła też od Polsatu prawa do pokazywania meczów reprezentacji Polski siatkarzy, które mają o wiele lepszą oglądalność niż europejskie rozgrywki piłkarskie" – zauważa sport.pl.

– Cieszymy się, że mamy Ligę Mistrzów. Musimy też obracać się w budżecie, który mamy, a nie jest on tak wysoki, jak w poprzednich latach. Mamy prawo do wyboru drugiego meczu, który w naszej opinii jest najatrakcyjniejszy. My byśmy chcieli pokazać u siebie Barcelonę i Lewandowskiego – tłumaczył się dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski.

FC Barcelona – Inter Mediolan. Gdzie obejrzeć półfinał Ligi Mistrzów?

Pierwszy gwizdek meczu FC Barcelona – Inter Mediolan dziś o 21:00. Mecz można oglądać w tradycyjnej telewizji na antenie Canal+ Extra 1 (dostęp tylko z abonamentem), a w internecie na Canal+ online po wykupieniu subskrypcji.