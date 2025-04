Potem przyszło trochę gorszych meczów, ale przed końcówką sezonu znów można twierdzić, że zespół z Katalonii jest głównym faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów i na najlepszej drodze do wygrania La Liga z Realem Madryt .

Środowy pokaz siły z Borussią Dortmund poniósł się szerokim echem w Europie. Wynik 4:0 oczywiście jeszcze niczego nie przesądza, ale Barca ma ogromne szanse na awans do półfinału, gdzie czeka ją dwumecz z Interem lub Bayernem.

W roli głównej wystąpili Raphinha i Robert Lewandowski , który strzelił dwa gole. Przy jednej z bramek asystował mu właśnie Brazylijczyk, który jest czołowym zawodnikiem Barcelony w całym sezonie. Obaj są kandydatami do tytułu króla strzelców w Lidze Mistrzów. Na razie prowadzi Raphinha z 12 golami, a Lewy ma 11 bramek.

Ale to nie liczba goli jest najważniejsza w ich przypadku. Barca pod wodzą Flicka jest jak świetnie zgrany kolektyw. Współpraca ofensywnych piłkarzy działa bez zarzutu. Ma też genialnego, niespełna 18-letniego Lamine Yamala oraz wiele innych talentów w pomocy i obronie, na czele z Pedrim czy Cubarsim.

Można było zobaczyć słowa Brazylijczyka do naszego snajpera po drugiej bramce. "Jeśli pójdziesz na pierwszy słupek, zawsze będę na drugim" – powiedział brazylijski skrzydłowy.

Przypomnijmy, że w podobnej konfiguracji Polak znalazł się pięć lat temu w Bayernie. To wówczas nikomu nieznany jako trener Hansi Flick uczynił z Bayernu potwora, który wygrał wszystkie możliwe trofea, w tym Ligę Mistrzów . Na swojej drodze rozegrał mecz właśnie z Barceloną, którą rozbił z ćwierćfinale aż 8:2. Polak był w tamtym sezonie w szczytowej dyspozycji i zdaje się osiągać ją ponownie pod wodzą Niemca.

Czy historia znów się powtórzy i Lewy dorzuci drugi puchar Ligi Mistrzów w bieżącym sezonie? Za wcześnie na to, by wyrokować, ale Barcelona jest na dobrej drodze do końcowego sukcesu.