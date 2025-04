Kołaczkowska poprosiła jednak kabareciarzy, aby mimo tego ruszyli w tournée. "Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych" – dodali i zaznaczyli, że "dochód z tej trasy trafi na leczenie aktorki".

Co dalej z kabaretem Hrabi po zaplanowanych występach?

"Kochani, ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej" – czytamy.

"Zanim na chwilę się rozstaniemy, spotkamy się jeszcze podczas trasy 'Potemowych Piosenek' w Zabrzu, Gdańsku i Warszawie. To będą wyjątkowe wieczory – pełne emocji, wzruszeń i wdzięczności. Prosimy Was – bądźcie z nami. Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do Was – silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta. Do zobaczenia na koncertach. Kochamy Was" – przekazali na koniec.