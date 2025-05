W ostatnim dniu kwietnia do mediów dotarła przykra wiadomość. Zmarł Tomasz Jakubiak – znany juror programu "Masterchef", który także w innych programach i w internecie dzielił się swoimi przepisami oraz pozytywnym nastawieniem do życia. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór jelit i dwunastnicy. Przez kolejne miesiące dzielnie walczył o powrót do zdrowia.