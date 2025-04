Ostatnie tygodnie były dla Tomasza Jakubiaka niezwykle trudne. Zmagał się z kolejnym kryzysem zdrowotnym. Po leczeniu w Izraelu wrócił do Polski i wydawało się, że odzyskuje siły.

Niestety pojawiły się kolejne komplikacje. Wyszło na jaw, że miał wodę w płucach i musiał zostać szybko przetransportowany do szpitala w Atenach na leczenie onkologiczne. Z powodu niewydolności płuc w grę nie wchodził transport lotniczy. Jakubiak musiał do Aten jechać karetką. Właśnie w greckim szpitalu nagrał ostatnie, jak się okazało, przesłanie do swoich fanów.