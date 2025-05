TVN pokaże kultową polską komedię romantyczną

Przypomnijmy, że o rolę Judyty walczyło w sumie 30 aktorek. Ostatecznie wybrano Stenkę. – Kiedy mnie wreszcie zaproszono i wreszcie wybrano do tej roli, bo tak się jakoś dziwnie złożyło, rzutem na taśmę, doszli do wniosku, że powinna być jednak troszkę starsza ta główna bohaterka i akurat padło na mnie. Ja zostałam z takim poczuciem, że to nie miałam być ja. Przez połowę filmu wlokłam w sobie taki ciężar, wstyd, Joasia (Joanna Brodzik – przyp. red.) mnie stawiała do pionu wtedy – opowiadała aktorka po latach w "Dzień dobry TVN".