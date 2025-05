Nie żyje gitarzysta zespołu Feel

Jako pierwszy o śmierci muzyka Piotra Radeckiego napisał lider formacji Feel. "Piter…ta informacja nas powaliła. Odszedł w nocy (30 kwietnia – przyp. red.) do domu Pana nasz fantastyczny gitarzysta Piotr Radecki. Chorował, ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za młodo! Dziękuję Ci za to, co robiłeś na koncertach, to jak grałeś! Dziękuję za godziny spędzone przy 5-tce!!! A 'Jedwabna nić' to jedyny numer, przy którym płaczę. Twoje solo zawsze będzie przypominać mi o Tobie, jakim byłeś człowiekiem i jakim mistrzem gitary! Małe piwo już na górze. Spoczywaj w pokoju! Siły dla bliskich. Miałeś tam Najpiękniejsze wsparcie" – wyznał Piotr Kupicha.