Nie żyje syn Lecha Wałęsy Sławomir Wałęsa. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu

Służby o zaginięciu 52-latka powiadomili jego sąsiedzi. Byli bowiem zaniepokojeni, że nie widzieli go od kilku dni. Policja zaalarmowana tymi informacjami weszła do mieszkania Sławomira Wałęsy. Tam znaleziono ciało.

Nie żyje Sławomir Wałęsa. Syn Lecha Wałęsy osierocił czworo dzieci

– Niebiescy przewieźli mnie do Świecia. Zostawili mnie u pielęgniarek. Zamknęły się drzwi. Panie nie wiedziały, co mają ze mną zrobić, bo dałem dzidę. One nie miały prawa mnie zatrzymać. Ja sobie wyszedłem z tego oddziału, zjadłem coś i wróciłem do Torunia. Jak nie będę chciał pójść na odwyk, to nie pójdę – mówił po ucieczce z odwyku syn Lecha Wałęsy.