Tomasz Jakubiak wspominany w "Uwadze" przez przyjaciół. "Nie chciał pomocy"

Jednak Tomasz Jakubiak wcale nie zareagował entuzjazmem. – On wręcz by zły. No nie chciał tej pomocy. Myślę, że sytuacja go zmusiła do tego – opowiadał Rzepecki. – To, jaką atmosferę stworzyliście, wszyscy goście, kucharze, nie wiem, jak wam dziękować. (…) Kocham was i liczę na to, że jak najszybciej wyjdę z tego choróbska i do was wrócę – wzruszył się kucharz podczas kolacji.