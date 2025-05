1. Podawanie dorosłemu kotu mleka

Wielu osobom mleko wciąż kojarzy się jako podstawowy element kociej diety – ten obraz utrwalony przez kreskówki, bajki i popkulturę przetrwał do dziś. Niestety, wbrew obiegowej opinii, mleko krowie nie jest odpowiednim napojem dla dorosłych kotów – może im przynieść więcej szkody niż pożytku.

Po odstawieniu od matki większość mruczków przestaje wytwarzać odpowiednie ilości enzymu laktazy, potrzebnego do rozkładu laktozy. Choć niektóre osobniki mogą tolerować odrobinę mleka bez natychmiastowych objawów, częste podawanie tego napoju zwykle prowadzi do zaburzeń żołądkowo‑jelitowych.

"Po odstawieniu od matki większość kotów traci zdolność przyswajania laktozy. Choć są koty, które nie mają większych problemów po wypiciu mleka, to regularne podawanie tego napoju często kończy się biegunką. Mleko nie może być zamiennikiem dla wody i podawanie go, zamiast wody może prowadzić do odwodnienia – zaznacza przychodnia-weterynarz.pl.