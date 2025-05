Pogoda na drugą część majówki. IMGW wydał alerty przed burzami na południu Fot. Peter / Pexels.com / WXCharts

Już 2 maja wielu mieszkańców kraju otrzymało Alert RCB dotyczący burz i silnego wiatru. Komunikat został rozesłany do ośmiu województw. Jak podaje IMGW,W najbliższy weekend Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżowej znad północnej Finlandii.

Przez kraj przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, oddzielający ciepłe masy powietrza na południu od chłodniejszych na północy, co przyniesie dynamiczną i zróżnicowaną pogodę.

Pogoda na sobotę 3 maja. IMGW wydał alerty

Co nas czeka w dalszej części majówki? Pogoda będzie kapryśna. Na ogół pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na północy możliwe przejaśnienia i bez opadów.

Na południu należy spodziewać się burz z gradem, ulewami do 20–40 mm i silnymi porywami wiatru dochodzącymi do 75–90 km/h. Temperatura maksymalna od 13°C nad morzem, około 23°C w centrum, do 28°C na południu.

W sobotni poranek IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.

I stopień zagrożenia – opady do 25 mm i wiatr w porywach do 85 km/h, lokalnie grad. II stopień zagrożenia – intensywniejsze opady, do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami grad.

Ostrzeżenia obowiązują od soboty godz. 11:00 do niedzieli godz. 4:00 rano, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw:

lubelskiego (z wyjątkiem południa), łódzkiego (z wyłączeniem północnych powiatów), południowej połowy województw: lubuskiego, wielkopolskiego (bez powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego) i mazowieckiego.

Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim (z wyjątkiem powiatu głogowskiego), opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, w południowych częściach województw łódzkiego, lubelskiego oraz w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim w Wielkopolsce.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się umiarkowane opady deszczu, zwłaszcza w centrum, na południu i wschodzie kraju. Na południu możliwe są burze, lokalnie z gradem.

W niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotne opady deszczu wystąpią głównie na południu, wschodzie i północy Polski. Na południowym wschodzie, szczególnie na Podkarpaciu, możliwe burze z opadami do 25 mm oraz lokalnym gradem

